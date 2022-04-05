Mart ayında Muud'da en çok Bergen dinlendi

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud'un Mart ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada arabeskin önemli isimlerinden Bergen'in eserlerinin çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandığı ‘Bergen'e Saygı' albümü yer aldı. Albümde Bergen'in şarkılarını Türk müziğinin önemli kadın seslerinden Gülşen, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Melek Mosso ve Jehan Barbur gibi isimler seslendirdi.
Semicenk ‘Düşer Aklıma' bir numarada
Gerçek ismi Cenk Baş olan ve katıldığı müzik yarışmasında başarılı performans gösteren Semicenk, ‘Düşer Aklıma' parçası ile yerli single listesinde zirveye ulaştı.
Yabancılarda zirve Billie Eilish'in
Dijital müzik platformunda en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Billie Eilish'in ‘No Time To Die' şarkısı oldu. Ayrıca Billie Eilish, bu ay en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında da ilk sırada En çok dinlenen yabancı albümler sıralamasında ise INNA son albümü ile zirveye yerleşti.
En çok dinlenen yerli single'lar
Semicenk - Düşer Aklıma
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak
Tarkan - Geççek
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Hasat
Edis - Arıyorum
Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi
Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Merve Özbey - Durum Çok Acil
Emir Can İğrek - Kor
UZI - ARASAN DA
En çok dinlenen yerli albümler
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız
Sinan Akçıl - Piyanist 2
Bergen - Acıların Kadını
Uzi - Kan
Cem Adrian - Gökyüzümün Yıldızları
Müslüm Gürses - Küskünüm
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Lvbel C5 - C5MODE
Gazapizm - HİZA
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Tarkan
Gülşen
Bergen
Semicenk
Edis
UZI
Mustafa Ceceli
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Emir Can İğrek
En çok dinlenen yabancı albümler
INNA - Champagne Problems #DQH2
ROSALA - MOTOMAMI
BTS - BTS, THE BEST
The Weeknd - The Highlights
Indila - Mini World (Deluxe)
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)
Olivia Rodrigo - SOUR
Mneskin - Chosen
Lil Nas X - MONTERO
JP Cooper - She
En çok dinlenen yabancı single'lar
Billie Eilish - No Time To Die
Mneskin - Beggin'
INNA - Cryo
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
The Weeknd - Take My Breath
INNA - Gimme Gimme
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Olivia Rodrigo - good 4 u
Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY
Billie Eilish & Khalid - lovely
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Billie Eilish
INNA
Eminem
The Weeknd
Doja Cat
Camila Cabello
Mneskin
Metallica
Evgeny Grinko
BTS