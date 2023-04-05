Mart ayında terör örgütlerine yönelik 10 bin 802 operasyon

İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesindeki çalışmalar ve genel güvenlik faaliyetlerinin mart ayı resmi verilerini paylaştı. Açıklamaya göre deprem bölgesinde kurulan 345 çadır kentte bulunan 656 bin 553 çadırda toplam 2 milyon 262 bin 212, kurulan 305 konteyner kentteki 49 bin 202 konteynerde ise 49 bin 202 kişiye barınma hizmeti verildi. Hasar tespiti yapılan 2 milyon 53 bin binadan 313 bin 325'i ve 893 bin 519 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik faaliyetleri çerçevesinde ise mart ayında 1'i büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 596 kırsal ve bin 206 şehir operasyonu yapıldı. Söz konusu operasyonlarda 9'u ölü, 62'si sağ, 9'u teslim olmak üzere toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi. 18'i dağ kadrosunda olan teröristlerin arasında biri kırmızı, biri yeşil, biri gri, biri liste dışı kategoride olmak üzere 4 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. İcra edilen terör operasyonları neticesinde mart ayında 43 sığınak imha edildi. 7 terör eyleminin engellendiği operasyonlarda ayrıca 59 silah, 34 adet mayın/EYP, 41 adet el bombası, 257 kilogram patlayıcı madde ve 37 bin 780 adet mühimmat ele geçirildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele verilerine göre ise 23'ü mart ayında olmak üzere 2023'te 66 kadın hayatını kaybetti.

Mart ayında 2 bin 614'ü denizlerde olmak üzere toplam 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalandı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 549 bin 407 olarak kayda geçerken, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 435 bin 298, girişi engellenen yabancı sayısı ise 2 milyon 802 bin 731 oldu.

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