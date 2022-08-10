Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldı

Martı İleri Teknoloji A.Ş.'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-33/527-M sayı ile karar verdi.

KULLANICILARINDAN DAKİKA BAŞI ÜCRET ALIYOR

Kullanıcılar Martı, üzerinden kiralama yaptığı andan itibaren 2 TL açılış ücreti yansıtılıyor. Daha sonrasında ise dakikalık olarak 1.79 kuruş ücretlendirme yapılmakta.

HASAR,YANLIŞ PARK GİBİ DURUMLARDA ÜCRETLER ARTIYOR

Hasar, çalınma, yanlış park gibi kullanıcı kaynaklı hataların tespit edildiği durumlarda, Martı Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında

Taşıtta Kullanıcı kaynaklı olarak meydana gelecek zararlar; Martı ve Martı Mobilet için 15.000 TL' ye kadar, Martı Moped için 30.000 TL'ye kadar tamir bedeli çalınma; Martı ve Martı Mobilet için olan bedel 15.000 TL, Martı Moped için olan bedel 30.000 TL

Martı'yı yanlış kilitleme; 50 TL'ye kadar

Martı Moped'i kullanırken kask takmama; 200 TL

Park kurallarına aykırı park etme (Kısa direk, yangın musluğu, duba, refüj, kepenk, çöp konteyneri ve engelli yolları üzerine yapılan parklar, taşıtın kendine kilitlenmesi vb.); Martı için 40 TL, Martı Mobilet ve Martı Moped için 100 TL

Taşıtın kamuya çık olmayan yere veya özel mülke park edilmesi; 250 TL

Sürüş sonu fotoğrafının arka arkaya üç kere kurallara aykırı olarak çekilmesi; 40 TL

Taşıtın belirlenen alan dışına park edilmesi ve/veya belirlenen alan dışında kullanımı; 100 TL Taşıtın hesap sahibi dışında biri tarafından kullanılması ya da kullanıcı hesabıyla ilgili yanlış bilgi verilmesi; Martı'da 300 TL' ye kadar, Martı Mobilet ve Martı Moped'de 600 TL'ye kadar

Taşıt ile toplu taşıma arçlarına binilmesi; 500 TL

Azami kiralama sürelerinin aşılması; 500 TL' ye kadar

Uygulamanın ve/veya kullanıcı sözleşmesinde düzenlenen herhangi bir hak ve yükümlülüğün herhangi bir surette kötü niyet ile kullanıldığının MARTI tarafından tespiti; 100 TL

Aracın zayi olması halinde (örneğin denize düşme halinde); Martı ve Martı Mobilet için 15.000 TL, Martı Moped için 30.000 TL

Huzeyfe Tarık Yaman