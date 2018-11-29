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Martıların rüzgarla dansı havadan görüntülendi

Martıların rüzgarla dansı havadan görüntülendi
Martıların rüzgarla dansı havadan görüntülendi

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, martılar ise uçmakta güçlük çekti. Uçarken fırtınayla mücadelesinde adeta gökyüzünde dans eden martıların görüntüsü havadan görüntülendi.

Martıların rüzgarla dansı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kuşlar da uçmakta güçlük çekti.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı Yakınlarında bulunan martı sürüsünün şiddetli fırtınaya karşı uçmakta zorlandığı anlar havadan görüntülendi. Adeta rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde bir arada duran kuşların uçmak için havalandıklarında yer yer fırtına sebebiyle güçlükle ilerledikleri görüldü. Kimi zaman yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşmasıyla uçmaya çalışan kuşlar ilerleyemeyip sürüklendiler.  

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