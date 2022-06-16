Martının yuttuğu olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

Doğal güzellikleri ile birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Aydın'da, amatör balıkçılık ile uğraşan bazı vatandaşların misinaları denize bırakması sonucu çok sayıda balıkçıl kuşlar zarar görüyor. Kuşadası ilçesi Davutlar sahilinde de benzer bir olay yaşandı. Sevgi ve Erol Atabey çifti, denizde yüzdükleri sırada su üzerinde hareketsiz ve durgun bir şekilde yatan martı gördü. Martının yanına giden çift, kuşun yaralı olduğunu tespit etti. Martıyı su üzerinden alan çift durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri martıyı teslim alarak tedavi için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Röntgen filmlerinde martının kursağında bir olta iğnesi olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla iğne çıkartılarak martının tedavisine başlandı. Yaralı martı iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

“Misinaları kesip bırakmayın”

Yaşanan olayın ardından vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Kıyı kentlerinde deniz kıyısında avlanan birçok amatör olta balıkçısının başına gelmiştir. Kayalara takılan olta iğnesini kurtaramadığında ya koparmakta ya da misinayı kesmektedirler. Kopan misinadaki olta iğneleri birçok deniz kuşunun yaralanmasına ve hatta ölümüne yol açmaktadır. Özellikle Karabataklar dalış yaptıklarından bu tür olta kazalarıyla sık sık karşılaşmaktadır. Olta kazalarıyla en fazla karşılaşan kuşlardan biri de Martılardır. Bazen balıkçının ihmaliyle, bazen de oltaya gelen balığı kapmak için müdahale ettiklerinde iğnelere yakalanırlar. Olta balıkçıları da kolayı seçerek, misinayı kesip martıyı kurtardıklarını sanırlar. Aslında oltaya yakalanan martı için bir felakettir bu durum. Kesilen misinadaki iğnelerde balık varsa, martılar balıkla birlikte uçarak giderler. Bir yere konduklarında, misinalar çalı çırpıya dolandığından oldukları yerde mahsur kalırlar. Yanı başında duran balıkta olta iğneleri olduğundan balığı da yiyemezler. Onları kimse görüp kurtarmazsa açlıktan ölürler. Bazen de olta balıkçısı yakaladığı balığı çekerken martıya kaptırır. Martı balığı yuttuğunda olta iğnesini de yutmuş olur. Balıkçı martıyı kurtaracağım diye misinayı keser. Martı kursağında olta iğnesiyle uçar ancak avlanması mümkün olmaz. Böyle bir durum Davutlar sahilinde denize giren Sevgi ve Erol Atabey çiftinin başına gelmiş. Yüzerlerken bir martının deniz yüzeyinde hareketsiz ve durgun hali dikkatlerini çekmiş. Yanına yaklaşıp martıyı almışlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından alınan martı, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirildi. Röntgen filmlerinde martının kursağında bir olta iğnesi görülünce yapılan operasyonla iğne çıkartılarak martının tedavisine başlandı. İyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacak. Bazı martılar tesadüfü olarak duyarlı insanlar tarafından görülerek kurtarılması sağlanıyor. Ancak her martı bu kadar şanslı olmayabiliyor. Böyle olaylar yüzünden kursağında ya da üzerinde olta iğneleriyle dolaşan, avlanamayıp aç kalan ve hayatını kaybeden birçok martı da ne yazık ki var. Olta balıkçıları tesadüfü olarak olta iğnesine takılan martılara denk geldiklerinde, misinayı kesip bırakmamalı, martıyı yakalayarak ilgili kurumlara teslim etmelidir. Bazen de denize atılan plastik poşetleri yiyecek sanarak yiyen ve bunları sindiremeyen martılar, tokluk hissine kapıldıkları için aç kalarak öldükleri de görülmektedir. Deniz canlılarını olduğu gibi, deniz kuşlarını da olumsuz etkileyen plastik poşetler denize atılmamalı, suda yüzenler toplanmalıdır” dedi.

Uğur Eser

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