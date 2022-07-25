Masadaki telefonu çalıp böyle kaçtı

Olay dün saat 08.00 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir pasajın girişindeki kebap salonunda yaşandı. Pasaja giren bir şüpheli, içeride tur attıktan sonra lokantada masanın üzerindeki telefonu çaldı.

Hırsız ardından hızla oradan uzaklaştı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın pasaja girdikten sonra masadaki telefonu fark ettiği ve bir iki defa pasaj içinde gidip geldikten sonra çalışanların dalgınlığından yararlanıp pencereden sarkarak telefonu çaldığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Sabah halden geldikten sonra dinlendiğini belirten İsmail Başakçı, ''Ben sabah saat 08.10 gibi halden geldim. Yorgun bir haldeydim ve yorgunluğumu gidermek için sandalyede oturmuştum usta ise hamur yoğuruyordu ve konuşuyorduk. O esnada yabancı bir şahıs 2,3 defa gidip gelerek ben farkına varmadan masada bulunan telefonumu alıp kayboldu. Aradan 10 dakika kadar geçtikten sonra ben polisi aradım. Gelip kamera kayıtlarına baktılar şuanda araştırma yapıyorlar. Hemen hemen 45 ile 50 yaşlarında bir adam. Ben ondan utandım o yaşta bir adam telefonu çalıyorsa dünyanın sonu gelmiştir. Yaşından başından utandım ben. Bugün benim telefonumu çaldı yarın da bir başkasının parasını alır telefonunu alır ve malını mülkünü alır'' diye konuştu.

Hasan Tik

