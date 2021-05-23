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Masaj salonuna polis baskını

Masaj salonuna polis baskını
Masaj salonuna polis baskını

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir masaj salonuna yapılan polis baskınında 4 yabancı uyruklu kadın ile 14 müşteri yakalanırken, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 44 bin 150 TL İdari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle kapalı olması gereken masaj salonuna müşterilerin girdiği bilgisini edinen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde masaj salonuna baskın düzenledi. Yapılan baskında salon içerisinde 4 yabancı uyruklu kadın ve 14 müşteri olduğu tespit edildi. Masaj salonu hakkında gerekli tutanaklar düzenlenirken, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye toplam 44 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. 4 yabancı uyruklu kadın sınır ise dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ali Soydemir

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