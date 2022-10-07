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Maske cezaları siliniyor

Maske cezaları siliniyor
Maske cezaları siliniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, pandemi döneminde "2.7 milyar TL'lik maske cezasının silineceğini'' açıkladı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından satır başları;

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "2.7 milyar TL maske cezası siliniyor'

2 bin liraya kadar icra takibi olanlarla ilgili süreci kısaltıyoruz. Bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkıyor. Telekom, gsm, doğalgaz, elektrik şirketleri belediyenin su faturaları alacaklılar vazgeçtiği takdirde icra ortadan kalkıyor.

Öğrenim kredisi konusunda önemli bir adım atılıyor. Yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi kredi almış. Tüfe ile birlikte sürekli yükseltiyorsuz. İki yıl erteleme süresi vardı. Bu toplam 27.6 milyar liraya ulaşmış. Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak.

AR-GE desteklerini 2 buçuk milyon liraya çıkarıyoruz.

 

 

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