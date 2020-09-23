Maske denetiminde ortalık karıştı: Polis ile kimlik göstermeyen şahıslar arasında arbede

Olay, Edirne merkeze bağlı Sabuni Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı caddelerde, rutin maske ve sosyal mesafe denetimlerini gerçekleştirirken, maske takmayan 2 şüpheli şahsı önce uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıslardan kimlik bilgileri istendi. Kimliklerini vermek istemeyen şahıslar, iddiaya göre polise küfür, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınmak istenen şahıslar bir polis memuruna bir de komisere mukavemette bulundu. Polis, mukavemette bulunan şahsa bir vatandaşın tekme atmasına ise sert tepki gösterdi.

Olay yerine takviye ekiplerinin de gelmesinin ardından şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan arbedede yaralanan polis memuru ve komiserin sağlık raporu aldığı öğrenildi. Şahısların, emniyetteki sorgusu sürüyor.