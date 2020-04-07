İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maske fabrikası gibi lise: Günde 6 bin maske üretecek

Maske fabrikası gibi lise: Günde 6 bin maske üretecek
Maske fabrikası gibi lise: Günde 6 bin maske üretecek

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'maske kesim makinesi' alarak seri üretime geçti. Günde 5-6 bin maske üretecek lise, Türkiye’ye örnek oldu.

Korona virüsü vakaları her geçen gün artış gösterirken, tıbbı maskeye ve koruyucu önlüğe olan talep artıyor. Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğretmen, öğrenci ve personelleri, sağlık çalışanlarının yanında olmak için kolları sıvadı. Fabrika gibi çalışan lise ilk olarak 5 öğretmen, 2 personel ve 2 öğrenci ile 24 Mart tarihinde başladıkları üretim işinde günlük 600 maske üretimi yaptı. Akabinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in girişimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle okula bir 'maske kesim makinesi' kazandırıldı.

Seri üretime geçti

Üretimi hızlandıran lise, makinenin gelmesiyle günde 5 ile 6 bin kadar üretim yapmayı hedefliyor. Kesim makinesinden çıkan maskeler öğretmenlerin eline lastikleri takılarak son halini alıyor. Aynı zamanda maske üretiminin yanı sıra bir grup öğretmende koruyucu tek kullanımlık önlük üretiyor. Üretilen maske ve koruyucu önlükler Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne veriliyor.

Furkan Abrek Ünal
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.