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'Maske tak, ölüme sebep olma' yazısıyla tüm ilçeyi dolaştı

'Maske tak, ölüme sebep olma' yazısıyla tüm ilçeyi dolaştı
'Maske tak, ölüme sebep olma' yazısıyla tüm ilçeyi dolaştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, "Maske tak, ölüme sebep olma" yazısıyla ilçeyi dolaşarak vatandaşları uyardı.

'Maske tak, ölüme sebep olma' yazısıyla tüm ilçeyi dolaştı - Tıkla İzle

Fatsa ilçesinde yaşayan Onur Güngör, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten en önemli korunma yolu olan maske kullanımına karşı insanları uyarmak adına farklı bir yola başvurdu. Yeni normal sosyal hayat uygulamasına geçilmesi ile birlikte çoğu vatandaş maske kullanımına bırakırken, bazı vatandaşlar ise kurallara ilk günkü gibi uyumaya devam ediyor. Fatsa ilçesindeki Onur Güngör de maske takmayan insanları uyarmak ve korona virüse dikkat çekmek adına kendi yaptığı naylon kıyafeti giyerek ve pankartına yazdığı "Maskeni tak, ölüme sebep olma" yazısı ile tüm ilçeyi dolaştı.

İnsanları maske kullanmaya teşvik etmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirmeyi düşündüğünü belirten Güngör, çok sayıda olumlu dönüşler aldığını, kimi insanların ise durumu garipsediğini belirtti.
Güngör, “Toplumumuzun yüzde 30 maske takmıyor. Görsel olarak üzerimde ki yazıyı okuyanlar hemen maskelerini takıyorlar. Etkili bir yöntem oldu. Maskelerini takıyorlar ve beni görenler hemen maskelerini düzeltiyorlar. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu eylemi kendimce yaptım ve ilçemizin her yerine giderek vatandaşların maske takması konusunda uyarılarda bulundum. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdim” dedi.

Ahmet Altay

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