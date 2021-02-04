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Maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkarmıştı! Bu kez de halk otobüsünde tartıştı

Maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkarmıştı! Bu kez de halk otobüsünde tartıştı
Maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkarmıştı! Bu kez de halk otobüsünde tartıştı

Kahramanmaraş’ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polis, kuaför ve garsonla tartışıp olay çıkartan Gülcan Ç. bu kez de bindiği halk otobüsünden yolcularla tartıştı.

Kahramanmaraş'ta bir çay bahçesinde garsonlarla tartışan, daha sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendini uyaran polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç. bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaptığı maske tartışmasıyla gündeme geldi. Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolcularla tartışma sırasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç.'nin, bir durak sonra halk otobüsünden indiği öğrenildi.

Halil Ulubey
 

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