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Maske ve eldiven sipariş etti sıvı sabun çıktı

Maske ve eldiven sipariş etti sıvı sabun çıktı
Maske ve eldiven sipariş etti sıvı sabun çıktı

Burdur'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir almaya çalışan esnaf kapıda ödeme şekliyle internet sitesinden verdiği maske ve eldiven yerine sıvı sabun çıkınca şok oldu. Kasım Salman(49) isimli esnaf tüketici hakem heyetine başvurdu.

Burdur'da uzun yıllardır esnaflık yapan Kazım Salman bir internet sitesinde gördüğü maske için kapıda ödeme şartıyla sipariş verdi ve kolinin şeffaf olması için de kargo şirketini bilgilendirdi. İki gün sonra palalı olarak gelen kutuyu gören esnaf, kargo görevlisinden "Paket bu şekilde gönderildi" cevabını alınca 350 TL ödeyip siparişini teslim aldı. Kutuyu açan ve hayatının şokunu yaşayan Salman, iki adet sıvı sabunu görünce tüketici hakem heyetine başvurdu.
Esnaf Kasım Selman, "Kutuyu açtığında ne eldiven ne de maske bulabildim. İçinden iki adet el sabunu çıktı. İçinde bulunduğumuz süreçte vatandaşların uyanık olmasını istiyorum, tuzağa düşmesinler" dedi.

Ali Kapan
 

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