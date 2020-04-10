Maske yaparken Lazca şarkı söyleyip klip çektiler

Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Kent Konseyi ve Kadın ve Gençlik Meclisi işbirliğiyle Fındıklı halkının ücretsiz edinebilmesi için 'Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret' çağrısı yapmıştı. Çağrıya ses veren Fındıklılı kadınlar yüzlerce maske yaparak Fındıklı halkına ücretsiz dağıtılmasını sağlıyor.

Rize'de Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Kent Konseyi, Kadın ve Gençlik Meclisi işbirliği ile Fındıklı halkının ücretsiz kullanımını sağlamak üzere “Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret” çağrısının ardından Fındıklılıların evlerinde ürettiği maskeler halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ise 'Fındıklı'da Meci Var' diyerek maske imecesine ‘Heyamo' adlı şarkının sözlerini değiştirerek video klibiyle destek verdi.

Mustafa Özyanık