Maske yüzünden otobüs şoförünü darp etti

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Temmuz Pazar günü saat 22.02 sıralarında Boya Parkı önünden geçen cadde üzerinde yaşandı. Kırklarsırtı-Çöplü-Boya hattında akşam seferini yapan Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracı şoförü M.T.(56), yol üzerinde ilerlerken iki şahıs araca binmek istedi. Şoförün, “Pandemi nedeniyle maskesiz yolcu alamıyoruz, kameralarda kayıtta” ifadesi üzerine şahıslar araca binmedi. Kısa süre sonra araç harekete geçtiğinde şahıslardan H.A. isimli vatandaş, otobüse vurarak küfür etti. Şahsın bu hareketi üzerine şoförde otobüsü durdurdu. Bu esnada açık olan ön kapıdan içeri giren H.A., otobüs şoförüne vurdu.

Çevredekilerin müdahalesiyle şahıs otobüsten indirilirken, şoför kafasından yaralandı.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla şoför hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olay anı otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ersoy Yalçın