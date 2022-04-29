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Maskeleri topluca böyle attılar

Maskeleri topluca böyle attılar
Maskeleri topluca böyle attılar

Bilim Kurulu'nun aldığı kararla kapalı alanlarda maske yasağını kaldırmasının ardından Bursa'da ilkokul öğrencileri ve fabrika çalışanları kamera karşısında topluca maske attı.

Maskeleri topluca böyle attılar - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu toplantısı sonrası maske mecburiyetinin kaldırılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. 2 yıldır hayatımızda olan maske mecburiyeti sağlık kurumları ve toplu taşıma araçlarında vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar devam edecek.

Bursa'da bir grup fabrika çalışanı ile ilkokul öğrencileri maske yasağının kaldırılmasının ardından kamera karşısına geçti. Önce dans eden öğrenciler daha sonra maskelerini havaya fırlatarak yasağın kalkmasını kutladı. Fabrika çalışanları ise bir araya gelerek yüzlerindeki maskeleri çıkarıp attı. O anlar ise anbean kaydedildi.

Abdullah Uğur-Ali Kamur
 

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