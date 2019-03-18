'Maskeli baloyu bitirin'

Cumhur İttifakının iki lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün İzmir'de on binlere seslendi. Sadece Türk bayraklarının kullanıldığı meydanda İzmirlilere seslenen Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın köklerinin ‘411 el kaosa kalktı' manşetlerinin atıldığı dönemlere kadar gittiğini belirterek, “İnşallah bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer. Türk siyasetinin son yıllardaki en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli'yle birlikte ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti'nin 17 yıldan bu yana iktidarda olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler. Soruyorum size, bunların dile getirdikleri korkulardan hangisi doğru çıktı? Biz insanımızın giyimine mi karıştık, yediğine, içtiğine mi karıştık? Ama bunlar ne diyor? ‘Bunlar gelirse şöyle olacak, böyle olacak.' Ya 17 yıldır iktidardayız, işte şu anda karşımda hanım kardeşlerime bakıyorum, herkes istediği gibi giyiniyor ve şu anda inanıyorum ki bu kardeşlerim bunlara en güzel cevabı veriyorlar.”

İCAZET KANDİL'DEN

CHP'nin İzmir adayının partinin değil bizzat Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğunu belirten Erdoğan, “Adaylık icazetini de İzmir'den değil, Kandil'den almıştır. Bu adayın İzmir'e hizmet etmek, yatırım getirmek, proje üretmek gibi bir derdi de yok, öyle bir kalitesi de yok zaten” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, CHP'nin ilçe adaylarına ilişkin olarak da “CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır. Bunlar İzmir'e ‘ceketimizi assak bile kazanırız' diye baktıkları için, İzmirlileri umursamıyorlar. Amaçları belediye yönetimini CHP görüntüsü altında bölücü örgüte teslim etmektir, öyle mi?” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 31 Mart seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamaların yer aldığı görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara izleten Erdoğan, Sezai Temelli için “Bu adam Kürt bile değil, biliyor musunuz? Ama bu benim Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekârdır” ifadelerini kullandı.

BÖLÜCÜLERLE KOL KOLA

Cumhurbaşkanı, seçimlere 14 gün kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “İzmir'de aynı oyun oynanıyor, Menderes'te, Karşıyaka'da, Bayraklı'da, Bornova'da, Karabağlar'da, Çiğli'de diğer ilçelerde CHP'nin belediye meclis üyeleri listesinde bölücü terör kontenjanından çok isim var, bunu bilin. Seçime girmiyor, niye girmiyorlar? Çünkü CHP'nin listesinden bunlar zaten seçime girdiler. Aynı şekilde adı ‘İYİ' kendi karışık partinin büyükşehirde ve ilçelerin birkaçı dışında adayı var mı, yok. Çünkü onlar da kendileri için değil CHP ve bölücü örgütün emrindeki parti için çalışıyor. Bu maskeli baloya ne gerek var? Sizlerden bu maskeli baloyu, matruşka oyununu, bukalemun siyasetini 31 Mart'ta sona erdirmenizi bekliyorum.

İZMİR'İ ÇANTADA KEKLİK SANMAYIN

AK Parti-MHP İzmir Ortak Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadığını belirterek, “Ne husumet bitti, ne hain tükendi. Anadolu'yu fethedişimizin üzerinden 948 yıl geçti ama yankısı hâlâ geçmedi, hesabı hâlâ bitmedi” diye konuştu.

Bu hesaplaşmanın bir tarafında Türk-İslam Medeniyeti ve Türk milletinin yer aldığını, diğer tarafında zalimler, emperyalistler ve Türk milletinin içine kadar sızmış olan yerli iş birlikçilerin olduğunu ifade eden Bahçeli, “Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık. Biz bağımsız yaşamak için şehitlerimizden, şühedamızdan duamızı aldık. Millî bekamız için bir araya geldik” diye konuştu.

“İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin” diyen MHP lideri, “İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli. Daha müreffeh, geleceği daha güçlü bir yönetime daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır. Bu irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayı da tecrübe ve birikimiyle öne çıkan Sayın Nihat Zeybekci'dir” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da cuma günü camilere düzenlenen saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiğini, bu kanlı olayda pek çok kişinin de yaralandığını hatırlatan Bahçeli, saldırıyı düzenleyen Haçlı kalıntısının Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazdığını hatırlattı. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hâlâ fark edemediniz mi? Hiç kimse ‘beka sorunu yok' demesin. Şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu? Yeni Zelanda'daki bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Biliniz ki yedi düvel iş birlikçileriyle düşmemizi bekliyorlar. Biliniz ki Çanakkale'de yendiklerimiz İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdalar.”

MİTİNGTEN NOTLAR

* Gündoğdu Meydanı'na daha önce İstanbul Yenikapı'daki miting için hazırlanan sahnenin aynısı kuruldu. Sahnenin iki yanında dev ekranlar yer aldı. Bir ekranın üstünde MHP'nin sloganı “İzmir Ehline Emanet” yazarken; diğer ekranın üstünde ise AK Parti'nin “Belediye İşi Gönül İşi” sloganı yer aldı.

* Mitinge gelenlere 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı, parti flamaları ise alanda yer almadı.

* Vatandaşlar, partilerle özdeşleşen “Rabia” ve “Bozkurt” işareti yaparak liderleri karşıladı.

* Meydana, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin selamlaştığı bayraklar asıldı. İki liderin aynı karede olduğu başka bir fotoğrafta ise Erdoğan'ın fotoğrafının altına “Beka için milli karar”, Bahçeli'nin fotoğrafının altına ise “Cumhur için istikrar” sloganının yazılı olduğu görüldü. İzmir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafının altına ise “Zeybekçi çözer, İzmir'e değer” posterleri asıldı.

* Vatandaşların mitingi rahat izleyebilmeleri için alana 10 dev LED ekran kuruldu. Alana sığmayan vatandaşlar mitingi dışarıdan izledi.

* Miting alanında 4 bin polis görev yaptı. Program boyunca havadan helikopter de sürekli denetim yaptı.

* Bazı vatandaşlar da mitingi teknelerinden takip etti.

* Mitinge gelenler, havanın güzel olmasından da yararlanarak Kordon'un yeşil çimlerine oturarak piknik yaptı.

* İki lider miting öncesi bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bulunduğu çadırı ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli, kısa süre sohbet etti.

* Mitingin ardından iki lider canlı yayında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Balıkesir Kuzey ve Batı Kavşağı arası 29 kilometrelik bölümün açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesi