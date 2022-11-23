‘Maskeli Beşler' filmi İstanbul'da gerçek oldu

Olay, Beyoğlu Karaköy'de bulunan Perşembe Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 5 hırsız, 3 hafta içerisinde pazar içerisinde bulunan 4 ayrı dükkanı soydu. Maskeli beşlerin soygun yapma biçimi ise bir hayli ilginç. Yol çalışmasında kullanılan dubaları hırsızlık yaptıkları dükkanın bulunduğu sokağın başına koyan hırsızlar, o alanda yol çalışması varmış gibi gösterdi. Dubaları gören ve yol çalışması yapıldığını zanneden vatandaşlar ise o sokağa girmedi. 5 Maskeli şahsın minibüsle gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kablo ticareti yapan ve iş yeri soyulan Mehmet Emin Mıhçı, “Bir aydan beri hırsızlar, Perşembe Pazarı'na dadandı. Bankalar Caddesi ve Yanıkkapı Sokağa yani buradaki esnafa dadandı. Pazar günü, bizimkiyle beraber 3 tane dükkanı patlattılar. Bizden çaldıkları kabloların değeri yaklaşık 300 bin TL. Kapıları, kepenkleri dağıtıp parçalıyorlar, içeri giriyorlar ve alarmlar çalıyor fakat 5 dakika içerisinde, o arada adamlar yükleyip gidiyorlar. Dubaları da buraya koyuyorlar, yol çalışması varmış gibi gösteriyorlar” dedi.

Murat Horoz – Senat Destanoğlu

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