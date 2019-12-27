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Maskeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Maskeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu
Maskeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Diyarbakır'da bir araç maskeli kişiler tarafından yoldan geçtiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda markette alış veriş yapan Erkan A. rast gele açılan ateş sonucu yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi 754. Sokakta meydana gelen olayda. maskeli bir gurup henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yoldan geçen bir araca kurşun yağdırdı. Seyir halindeki araca maskeli grubun açtığı ateş sonucu markette alış veriş yapan 32 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahale sonrası Erkan A.'yı hastaneye kaldırdı.

Maskeli gurup ve kurşunların hedefi olan araç olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların ve aracın bulunması için operasyon başlattı.
Murat Başal - Rıdvan Kılıç

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