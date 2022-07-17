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Maskeli hırsızı dövmesi ele verdi

Maskeli hırsızı dövmesi ele verdi
Maskeli hırsızı dövmesi ele verdi

Taksim’de bir binadaki daireye giren cerrahi maskeli hırsızlar, değerli malzemeleri çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan biri, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kolundaki dövme tespit edilerek yakalandı.

Maskeli hırsızı dövmesi ele verdi - Tıkla İzle

Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 06.30 sıralarında bir eve giren 2 hırsız, bir miktar para ve değerli eşyaları çaldı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Yapılan çalışmada yüzlerce saatlik görüntü izleyen polis, olayı cerrahi maskeli 2 şahsın yaptığını tespit etti. Çalışmalarda maskeli hırsızlardan birinin kolundaki dövme polisin dikkatini çekti.

Bunun üzerine saha çalışmalarını derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşkali uyan şahıslardan birinin önceki gün Turan Caddesi'nde olduğunu tespit etti.

Şahsı evine kadar takip eden polis, Fas uyruklu Amar C.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından “evden hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur
 

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