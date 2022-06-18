Maskeli hırsızı kıyafetleri yakalattı

Beyoğlu'nda Kasımpaşa ve Haliç bölgesinde farklı zaman dilimlerinde yaşanan hırsızlık olayları polis ekiplerini alarma geçirdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı adresleri tek tek gezerek, burada geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Polis yüzlerce saat güvenlik kamerasını inceledi

Hırsızların soyduğu evlerin çevresinde bulunan işyerlerine ait güvenlik kamerası, yol üzerinde bulunan KGYS görüntüleri de dahil olmak üzere yüzlerce saat görüntüleri inceledi. Yapılan incelemelerde hırsızların gidiş güzergahlarını belirleyen ekipler, şüpheli şahısların son görüldüğü adresler üzerinde yoğunlaşarak yakalamak için çalışma yaptı.

Beyoğlu polisi kıyafetinden tanıyıp yakaladı

Yapılan incelemeler sonucu hırsızların aynı kıyafetlerle olayları gerçekleştirdiklerini tespit eden polis, daha önceki yaşanan olaylardaki fotoğrafları da inceleyince hırsızlardan bir tanesinin emniyette kaydı bulunan Polat.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahsın ikamet adresinde yoğunlaşan ekipler Polat K. isimli hırsızı İstiklal Mahallesi Dede Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde bulunan silaha el koyan polis ekipleri, hırsızı polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

Hırsızların binalara giriş çıkışları kamerada

Beyoğlu'nda iki mahalleye dadanan maskeli hırsızların sokakta yürüdükleri ve binaya giriş çıkış anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızların binaları kolaçan edip, daha sonra maskeli bir şekilde hızlı hızlı yürüyerek binalara girip çıktıkları görülüyor.

Doğan Can Cesur

