İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maskeli saldırganın tüfekle vurma anı kamerada

Maskeli saldırganın tüfekle vurma anı kamerada
Maskeli saldırganın tüfekle vurma anı kamerada

Karaman’da sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şahsın maskeli bir kişi tarafından tüfekle vurulması kameraya yansıdı.

Maskeli saldırganın tüfekle vurma anı kamerada - Tıkla İzle

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Fenari Mahallesi 41. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, silahla vurulmuş halde yerde yatan bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, av tüfeğiyle bacaklarından vurulmuş halde yerde yatan şahsı buldu. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, silahla vurulmuş halde bulunan kişinin yabancı uyruklu Zait Kamil Muhammet (32) olduğunu belirlerken, olayın sebebini tespit etmek ve şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyen yabancı uyruklu şahsa doğru elinde tüfekle koşarak gelen maskeli bir kişi ateş etmeye başlıyor ve koşarak olay yerinde kaçıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Dağlı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.