Maskeli ve eldivenli cep telefonu hırsızlığı

Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün faaliyete geçmesiyle insanların uğrak noktası haline gelen ve gelişen ilçede asayiş ve huzurun bozulmaması, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gelibolu ilçesinden Lapseki'ye gelen M.B., S.K'ya ait cep telefonu satan işyerine maskeli ve eldivenli olarak girdi. M.B. işyerinden çok sayıda cep telefonu ile elektronik cihazı çaldı. İşyeri sahibi S.K. cep telefonu dükkanında yaşanan hırsızlık olayını Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, titiz bir çalışma sürdürerek kamera görüntülerini de izleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren M.B'yi tespit etti.

Ercan Özçetin

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