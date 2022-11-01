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Maskeli ve eldivenli cep telefonu hırsızlığı

Maskeli ve eldivenli cep telefonu hırsızlığı
Maskeli ve eldivenli cep telefonu hırsızlığı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde maskeli ve eldivenli cep telefonu dükkanına giren M.B. polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maskeli ve eldivenli cep telefonu hırsızlığı - Tıkla İzle

Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün faaliyete geçmesiyle insanların uğrak noktası haline gelen ve gelişen ilçede asayiş ve huzurun bozulmaması, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gelibolu ilçesinden Lapseki'ye gelen M.B., S.K'ya ait cep telefonu satan işyerine maskeli ve eldivenli olarak girdi. M.B. işyerinden çok sayıda cep telefonu ile elektronik cihazı çaldı. İşyeri sahibi S.K. cep telefonu dükkanında yaşanan hırsızlık olayını Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, titiz bir çalışma sürdürerek kamera görüntülerini de izleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren M.B'yi tespit etti.

Ercan Özçetin

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