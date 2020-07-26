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Maskeli ve eldivenli hırsız kameraya takıldı

Maskeli ve eldivenli hırsız kameraya takıldı
Maskeli ve eldivenli hırsız kameraya takıldı

Bursa’da eldivenli maskeli hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Sadaka kutusunu ve cep telefonunu çalan hırsız kayıplara karıştı.

Maskeli ve eldivenli hırsız kameraya takıldı - Tıkla İzle

Olay, Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde etrafını kontrol ederek gelen zanlı dükkana girdi. Kimsenin olmadığını gören hırsız, iş yeri sahibinin cep telefonu ve sadaka kutusunu alıp kayıplara karıştı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.İş yeri sahibi Ragip Dursun, "Allah ıslah etsin, inşallah en kısa sürede bulunur gereken cezayı alır" diye konuştu.

Seyfettin Aras

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