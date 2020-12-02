Maskesini indirip kameralara öpücük attı

Türkiye genelinde hayata geçirilen yeni korona virüs tedbirleri üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında maske takmayan ve sigara içen kişilere para cezası kesildi. Maske kuralına uymayan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden bir kadın, maskesini indirerek kameraya öpücük attı. Diğer bir vatandaş ise eski boksör olduğunu söyleyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Ceza yememek için direnen adam, “Bir fırt çektim beni hemen yakaladınız. Ben normalde sigara içmiyorum” demesi şaşkınlık oluşturdu.

Sümer Avcı