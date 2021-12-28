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Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı

Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı
Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı

Esenyurt Avcılar hattında çalışan bir minibüs şoförü, maskesini takmayınca yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Maskesini takmak yerine yolculara "Ne var yani, bir şey mi oldu" diye tepki gösteren şoför, tavrı ile görenlere pes dedirtti. O tartışma anlarıysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Avcılar hattında çalışan bir minibüste yaşandı. Onlarca yolcunun bulunduğu minibüste maske yakmayan şoför, yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Bir yolcunun "Maskeni takar mısın" demesi üzerine sinirlenen minibüs şoförü, maskesini takmak yerine "Ne var yani, bir şey mi oldu" diyerek yolcuyu azarladı. Tartışmanın devamında "Bir şey olursa gel söyle. Şimdi geç arkaya" diyen minibüs şoförü maskesiz bir şekilde yoluna devam etti. Yaşanan o tartışma anları ise yine bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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