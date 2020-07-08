Maskesiz dolmuşa binerek verdiği cevaplarla tepki çeken vatandaşa ceza

Olay, Akyazı ilçesinde bir dolmuşta meydana geldi. Korona virüs tedbirleri maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Bu kapsamda bir yolcu bindiği dolmuşta şoför ve bazı yolcuların maske takmadığını görünce uyarmak istedi. Uyarı sonrasında maske takmayan kişiler tarafından tepki görünce şoke oldu. Maske takmaları konusunda uyarı yapan vatandaş o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Diğer yolcularında duruma tepki göstermesi sonrasında maske takmayan vatandaş, “Bu sizi ilgilendirmez, işinize bakın, karakol orada gidin karakola gidin” diyerek tepki gösterdi ve cep telefonu tarafından kayıt alındığını görünce maskesini takmıştı.

Kadın yolculara verdiği cevaplarla büyük tepki toplayan vatandaş, görüntülerin yayınlanmasının ardından Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu. Polis ekiplerince kimliği kısa sürede tespit edilen vatandaş ile dolmuşa maskesiz yolcu alan sürücüye idari para cezası uygulandı.

Ali Yıldırım