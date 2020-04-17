Maskesiz ekmek almak istedi, fırıncıyla tartıştı

Yeni tip korona virüs ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak. Pazar günü saat 24.00'e kadar devam edecek olan yasak öncesi vatandaşlar marketlere ve fırınları akın etti. Kasımpaşa'da ve Küçükçekmece'de fırınların önünde ekmek kuyruğu oluştuğu görüldü. Kasımpaşa'daki fırına maske takmadan gelen bir vatandaşın fırıncıyla tartışması dikkat çekti. Fırıncı maskesiz bir şekilde vatandaşı içeri almadı ama vatandaş içeri girmek için ısrar etti.

Polisten vatandaşa uyarı: "Hamama giren terler"

Tartışma sırasında fırına polis ekipleri geldi. Polis ekipleri de maskesiz vatandaşa fırına giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine maskesiz vatandaş uzun süredir sırada beklediğini ve maske almak için tekrar eve gitmek zorunda olduğunu söyleyerek sitem etti. Vatandaşın sitemi üzerine "Hamama giren terler" diyen polis memuru kurullara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Başka bir vatandaşın verdiği maskeyi takan ve bu şekilde fırına girebilen vatandaş, "Bir tane ablamız maske verdi. Maskem yoktu ekmek vermediler" dedi.

Vedat Bayraktar - Erdal Can İçelli - Muhammet Emin Arslan

