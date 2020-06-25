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Maskesiz metroya binmek istedi, izin vermeyen güvenlik görevlisine bağırdı

Maskesiz metroya binmek istedi, izin vermeyen güvenlik görevlisine bağırdı
Maskesiz metroya binmek istedi, izin vermeyen güvenlik görevlisine bağırdı

Maskesiz şekilde metroya binmek isteyen genç kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı. Yasağa rağmen maske takmayan ve görevliye uzun sure bağıran genç kadın daha sonra istasyondan ayrıldı.

Maskesiz metroya binmek istedi, izin vermeyen güvenlik görevlisine bağırdı - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde bulunan zorunluluğuna rağmen maskesi şekilde metroya binmek isteyen genç kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı. Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, yanındaki arkadaşıyla metroya binmek istedi. Maskesi olmayan genç kadına, yasak kapsamında güvenlik görevlisi izin vermedi.

Duruma tepki gösteren kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi. Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisinin üzerine yürüyen kadın "Polis kim" diyerek bağırdı. Arkadaşıyla beraber bir süre güvenlik görevlisine bağıran kadın daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.

Doğan Can Cesur

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