Maskeyi modaya uydurdu

Kadın girişimci Melda Mustak, korona virüse karşı kullanılan maskeleri modaya uydurdu. Mustak, peştamal alan vatandaşlara bu yılın modası olan batik maskeyi yanında hediye olarak vermeye başladı. Maskelerde bu yılın modasının batik deseni olacağını söyleyen Mustak, “Dünyayı sarsan korona virüs sebebiyle bizlere peştamal siparişi veren müşterilerimizin sağlığı için bandana ve maske imal ettik. Maske ve bandanalarımızı bu yılın moda rengi olan batik deseni ve pamuklu kumaştan imal ettik. Gelen siparişlerin içine peştamal, bandana ve maskeyi paketleyerek gönderiyoruz. Korona virüs salgının bir an önce ülkemizi ve dünyamızı terk ederek yeniden insanların gezebilmelerini, tatillerini yapabilmelerini temenni ediyorum” dedi.

İbrahim Acıkara