Maskeyi plakaya taktı, 8 bin 895 lira ceza yedi, son sözleri pes dedirtti

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda yol kontrolü yaptığı sırada plakasını maskeyle kapatan bir motosikletliyi durdurmak istedi. Trafik ekibi, durmayarak yoluna devam eden motosikletlinin peşine düştü. Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca sonrası kaçan motosikletli Santral mevkiinde yakalandı. Motosiklet sürücü O.S.'nin kullandığı motosiklet için ehliyetinin yetersiz kaldığı, ayrıca 'dur' ihtarına uymamaktan, plakayı gizlemekten ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 8 bin 895 lira para cezası kesildi.

Kesilen cezaya rağmen yapacağından geriye kalmayacağını ifade eden genç, “Çevirmede durmam yine kaçarım, beni yakalayamazsınız” dedi. Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan motosiklet, yediemin otoparkına konuldu.

Hüseyin Tayyar