Maslak'ta sürücünün kontrolünü kaybettiği lüks otomobil direği devirdi

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 880 bin lira değerindeki Mercedes marka otomobille seyir halinde olan kadın, bir süre sonra yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç refüjdeki direği çarparak devirdikten sonra karşı istikamete geçerek durabildi. Kazada araçtaki iki kadın yara almadan kurtulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Direği devirip yolun karşısına geçtiler

Kazanın ardından ihbar üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola devrilen direği kandırarak trafiğin akışını yeniden sağladı. Polis ekipleri ise yol üzerinde kazaya sebebiyet vermemek için önlem aldı. Sağlık ekipleri de yara almadan kurtulan iki kadının kontrollerini yaptı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABER Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada

İLGİLİ HABER Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar