Maslak'ta yeni bir teknoloji üssü

Avrupa'nın ‘Silikon Vadisi' olarak adlandırılan İstanbul'da, YTÜ Yıldız Teknopark, Davutpaşa ve İkitelli yerleşkelerinin ardından, Maslak'ta yeni yerleşkesini faaliyete geçiriyor. Şehrin merkezinde konumlanan YTÜ Yıldız Teknopark Maslak, Coworking (açık ofis) alanları ve kuluçka merkezi ile inovasyonun ve teknolojinin yeni adresi olacak. Sürdürülebilir akıllı sistem altyapısı ile faaliyete geçecek olan yerleşkede, üyeleri olan kişi ve kurumlara; eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği de verilecek.

Hedef: Uluslararası şirketlerle ortak teknolojiler üretebilmek

Maslak yerleşkesi ile uluslararası şirketlere yakın olunacağını ifade eden YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “YTÜ Yıldız Teknopark olarak Davutpaşa kampüsümüzde akademi ile iç içeyiz. Aynı şekilde İkitelli yerleşkemiz ile Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgesinde konumlanmış durumdayız. Şimdi de Maslak yerleşkemizle, uluslararası şirketlere komşu olduk. Biz tüm yerleşkelerimiz ile şirketlerimize lokasyon ve dış pazara ulaşma imkanı sunuyoruz. Maslak'taki ana düşüncemiz, uluslararası vizyona sahip şirketlerle iş birliği yapmak. YTÜ Yıldız Teknopark, bölgesinde lider, globalde ise söz sahibi. Ülke olarak globaldeki başarımızı büyütmek ve lider olabilmek için teknolojilerimizi daha fazla dışarıya sunuyor olmamız, bu anlamda da küresel bir ortak alan oluşturmamız lazım. Biz girişimcileri oyun, finans, sigorta ve sağlık teknolojileriyle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Maslak yerleşkemizle de bu vizyon etrafında toplanan uluslararası şirketlerle, geleceğin teknolojilerini üreteceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni yerleşkemiz ile iş ve finans ekosisteminin merkezinde olacağız”

YTÜ Yıldız Teknopark olarak; oyun, fintech, insurtech ve mobility gibi alanlarda iddialı olduklarını belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, şunları söyledi; “YTÜ Yıldız Teknopark Maslak'ta, ileri teknolojiyi kullanan kuruluşlarla çalışacağız. Yeni yerleşkemiz ile potansiyel gördüğümüz her alanda teknoparkların var olma sebebine uygun olarak, girişimi ve girişimciyi desteklemeye de devam edeceğiz. Girişimcilerimizi, fikirlerini büyütebilecekleri aynı zamanda, ülkemizi uluslararası rekabet koşullarında temsil edebilecekleri bir konumda görmek istiyoruz. Yıldız Teknopark olarak, 500'den fazla firmamız, 150'den fazla kuluçka şirketimiz bulunuyor. Biz de her yıl yaklaşık olarak yüzde 10'luk bir büyüme sağlıyoruz. Bu yüzden, Yıldız Teknopark olarak, Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarımıza hız vererek devam etmeyi amaç edindik. Bu büyümeyi destekleyebilmek ve ihtiyacı karşılayabilmek için Maslak'ta yeni yerleşkemizi faaliyete geçirdik. Ulusal ve uluslararası iş birlikçilerimizle, küresel ölçekte teknoloji ile bilişimin sirayet ettiği ve edebileceği her alanda var olmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan, iş ve finans ekosisteminin merkezi Maslak'ta ‘Business Center' mantığından yola çıkarak faaliyete geçen YTÜ Yıldız Teknopark Maslak yerleşkesi, 20 bin metrekarelik alana konumlanmış bulunmakta. Yerleşkede, kuluçka merkezlerinin yanı sıra, üyeler için kapalı, açık ve yarı açık alanlarıyla çalışma ortamı sağlamakta. Sosyal hayatın içinde ve alışveriş merkezlerine yakın olan Maslak yerleşkesinin ulaşım ağı ise oldukça geniş.