Maslenitsa Bayramı kutlamalarında dev kale Covid-19'a karşı yakıldı

Rusların baharı karşılamak için kutladığı Maslenitsa Bayramı renkli görüntüler oluşturdu.

Kaluga bölgesindeki "Nikola-Lenivets" sanat parkında düzenlenen kutlamaların teması bu yıl korona virüsle mücadele oldu. Bayram için inşa edilen 24 metre yüksekliğindeki dev kale meşalelerle yakıldı.

Parkın ortasındaki kale ateşe verildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü.

Rusya'nın birçok televizyon kanalı bu organizasyonu canlı yayınlarken, kiliselerde korona virüs salgınının yok olması için dualar edildi. Cumartesi günü başlayan kutlamalar bugün de devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kutlama mesajı yayınladı.

Erhan Altıparmak

