MasterChef 11 ARALIK Kim ELENDİ, KİM GİTTİ? |MasterŞef bu hafta Kim VEDA ETTİ? (11 Aralık elenen isim KİM?)

MasterChef 11 Aralık Kim ELENDİ, KİM GİTTİ? |MasterŞef bu hafta Kim VEDA ETTİ? (11 Aralık elenen isim KİM?)

MasterChef 11 Aralık Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? MasterŞef bu hafta Kim Veda Etti?Kıran kırana geçen mücadeleler izleyiciyi ekran karşısına kilitledi. Peki,bu haftada eleme potasına girenler kimler oldu? MasterChef Türkiye 30 bölümünde neler olacak? MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? MasterChef'te 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim olacak? Masterchef'te finale son adımlar... MasterChef'te şampiyon kim olacak? Dokunulmazlık kimin oldu? MasterŞef yeni bölüm Kim Veda Etti? soruları sıkça merak edilmeye başlandı. MasterChef 11 Aralık Kim ELENDİ İşte Masterşef ile ilgili tüm detaylar...

MasterChef`te eleme adayı KİM OLDU?

MasterChef'te finale yaklaşırken haftanın ilk eleme adayı şeflerin, yarışmacılara verdikleri puanların ardından belli oldu. 5 kişi kalan yarışmacılardan Meltem, Kerem, Burcu, Uğur ve Hakan arasında en yüksek puanı alan isim Kerem oldu ve Kerem eleme potasından kurtuldu. En az beğenilen ve az puan toplayan isimse Meltem oldu. Böylece Meltem bu haftanın ilk eleme adayı olan isim oldu.

MasterChef'te eski yarışmacı sürprizi

MasterChef'te bu hafta 5 kişi kalan yarışmacılardan Kerem, Uğur, Hakan, Meltem ve Burcu birbirleriyle zorlu yemekleri yapmak için yarıştılar. Yarışmacılara moral olması amacıyla elenen eski yarışmacılarda programa dahil oldu. Mehmet Sur'un yaptığı bazı konuşmalar yarışmacılara eğlenceli anlar yaşattı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta elenen Eslem'le Burcu arasında yer yer tansiyon yükseldi.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL KİMİN OLACAK?

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Geçen hafta MasterChef'de final etabına kalacak yarışmacılara verilen rozetlerden sonuncusu sahibini buldu. Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.

Geçen hafta yarışmaya Eslem veda etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak. Eylül'de başlayacak yarışma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelecek...



MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim. Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.