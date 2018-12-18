MasterChef 18 ARALIK ŞAMPİYON KİM GİTTİ? |MasterŞef 2018 Kim KAZANDI(18 Aralık MasterChef KİM ELENDİ)

MasterChef'te şampiyon kim? MasterChef'te nefesler tutuldu. Final heyecanı yarışmacıları ve ekran başındakileri sarmaya başladı. Meltem, Burcu, Kerem ve Uğur arasından şampiyon kim olacak? Aylardır süren yarışmada hayallerine kavuşan ve Türkiye'nin MasterChef'i olacak isim kim olacak? Heycan dorukta. Büyük ödülün 100 bin TL'nin sahibi kim olacak? MasterChef'te birinci kim oldu? İşte tüm detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE ŞAMPİYON KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de Meltem, Burcu, Kerem ve Uğur ile final haftası başlıyor; bakalım bu dört şef adayından hangisi MasterChef Türkiye'yi kazanacak ve 100.000 TL'yi kapacak. 1 Eylül 2018'de yarışma serüvenine başlayan MasterChef fırtınalar estirdi. Kısa süre içinde ekranları başındaki izleyicileri kendine bağladı. Büyük ilgiyle izlenen MasterChef'te nefesler tutuldu kazanan ismin kim olacağı merak edildi. Aylarca süren maceranın sonunda hayellerine kavuşacak yarışmacı kim olacak? Türkiye'nin MasterChef'i kim olacak?

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu. 17 Aralık'ta MasterChef'e veda eden isim Meltem oldu.

FİNAL 23 ARALIK'TA

MasterChef'te final 23 Aralık Pazar günü yapılacak.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL KİMİN OLACAK?

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada hazır. Meltem, Burcu, Kerem ve Uğur arasından 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan yarışmacı kim olacak? Heycan git gide artıyor. Artık herkes finale gelmişken şampiyon olmak istiyor.

GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

11 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te 11 Aralık kim elendi? En az oyu alan Meltem eleme potasına girdi. Hazer Şef'in verdiği puan sayesinde Burcu Meltem'in bir puan önüne geçerek eleme potasına girmekten kurtuldu. Daha sonra Hakan ve Kerem eleme potasına girdi. Şeflerin verdiği karar sonrası Masterchef'e HAKAN veda etti.

Finale ise, Kerem, Burcu, Uğur ve Meltem kaldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer aldı. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev aldı.. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer aldı. Eylül'de başlayan yarışma, 18 Aralık'ta sona erecek.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim. Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.