Masterchef finalistler kim oldu? Masterşef finale kalan isimler | MasterŞef 2018 Kim KAZANDI

MasterChef'te artık nefesler tutuldu. Haftalar süren maratonda artık final heyecanı yaşanıyor. Burcu, Kerem ve Uğur arasından şampiyon kim olacak? Aylardır süren yarışmada hayallerine kavuşan ve Türkiye'nin MasterChef'i olacak isim kim olacak? Heycan dorukta. Büyük ödülün 100 bin TL'nin sahibi kim olacak? Masterchef ilk finalist kim oldu? İşte tüm detaylar...

MASTERCHEF FİNALİSTLER KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de Burcu, Kerem ve Uğur ile final haftası başladı. Herkes bu üç şef adayından hangisinin şampiyon olarak 100.000 TL'yi kazanacağını merak ediyor. 1 Eylül 2018'de yarışma serüvenine başlayan MasterChef fırtınalar estirdi. Kısa süre içinde ekranları başındaki izleyicileri kendine bağladı. Büyük ilgiyle izlenen MasterChef'te nefesler tutuldu kazanan ismin kim olacağı merak edildi.

Bu akşam oynanan ilk oyunda daha önceden elenen yarışmacalarında desteği ile takımlar kuruldu ve finalislerin kaptanlığında yemekler yapıldı. Verilen sürenin tamamlanması ile jüriler yemeklrei tattı ve nefeler tutuldu. Juri tarafından yemeleri en çok beğenilen takım Uğru'un takımı oldu ve böylece MasterChef ilk finalisti Uğur oldu.

İkinci finalist ise Kerem oldu. Böylece Burcu finale bir adım kala Masterchef olma hayallerine veda eden isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer aldı. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev aldı.. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer aldı. Eylül'de başlayan yarışma, 18 Aralık'ta sona erecek.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim. Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.