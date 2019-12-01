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MasterChef Güzide, '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti

MasterChef Güzide, '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti
MasterChef Güzide, '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti

MasterChef Türkiye yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, lüks eviyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hakkında çıkan haberlerin ardından sitem eden Mertcan, Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mertcan, uzun bir yazı paylaştı.

Tv8'de yayınlanan Masterchef'in iddialı yarışmacılarından Güzide Mertcan, İstanbul'da 7 milyon TL'lik lüks bir villada yaşadığı haberleri ile sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Mertcan, evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Güzide'nin paylaşımları, takipçilerinin de dikkatini çekiyor.

Sevilen yarışmacı Mertcan, hakkında çıkan bu haberlerin yalan olduğuna dair sitemli bir paylaşım yaptı.

7 MİLYON TL'LİK VİLLA İDDİALARINA SİTEM ETTİ!

Ünlü yarışmacı, dün evinin 7 milyon TL olduğu ve eşinin işiyle ilgili çıkan haberlere isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan yarışmacı, gerçekleri şu sözlerle açıkladı:

 

 

 

 


 

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