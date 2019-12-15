MasterChef Güzide'den bir villa açıklaması daha!

Tv8'de yayınlanan 'MasterChef' programında son 6 yarışmacı arasına kalarak büyük bir başarı elde eden 31 yaşındaki Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve lüks içinde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Yarışmadaki bir arkadaşının 'Güzide'nin kocasının parkına gittik' demesi üzerine dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan ve özel hayatı merak konusu olmuştu.

İddiaların ardından açıklama yapan Güzide Mertcan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak çok üzüldüğünü söylemiş, arkadaşları da ona destek vermişti.

Sık sık instagramda ev hallerini ve lüks evini paylaşan Masterchef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa hakkında farklı söylentiler ortaya atılmış hatta Güzide Mertcan'ın eşinin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları bile ortaya dökülmüştü.

Güzide gelen eleştirilere dayanamayarak bir açıklama yapmış ve açıklamasında "Sonuç olarak tüm dünyada takdir gören bu adamın; fetöcülükle, yandaşlıkla, hak yemekle, haram yemekle, torpil yapmakla yaftalanmış olması beni son derece üzdü" demişti.

İnstagram hesabı üzerinden takipçileri ile soru cevap yapan Güzide, kendisine yeniden doğrultulan villa soruları üzerine yine bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?"