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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü

Türkiye’nin ünlü şeflerinden ve MasterChef programının jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası Seyfettin Yalçınkaya son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet şefin acılı gününde arkadaşları Danilo ve Somer şefler yalnız bırakmadı.

Bolu'nun Yenigüney köyünde yaşayan ve Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan 'MasterChef Türkiye 2020' programı jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın bir süredir tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya (69) dün sabah saatlerinde vefat etti. Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi bugün Yenigüney Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı, birlikte program yaptığı arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı.

Faruk Çidem
 

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