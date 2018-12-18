MasterChef Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında? Masterşef Kerem kaçıncı oldu? Ekranların sevilen programlarından MasterChef'te sona doğru yaklaşılıyor. MasterChef'te artık sona kalan üç aday. Ve bunlardan birisi de Masterşef Kerem Giritlioğlu. Peki MasterChef Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının yarışmacıları izleyici tarafından merak ediliyor. MasterChef'te yaptığı yemeklerle izleyicinin dikkatini çeken Kerem Giritlioğlu merak edilen isimler arasında.TV8 ekranlarında Pazartesi ve Salı akşamları yayınlanan MasterChef Türkiye programında finale çok az bir süre kaldı. MasterChef Türkiye'nin hem izleyici hem de yarışmacılar tarafından sevilen isimlerinden Kerem kim?

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

MasterChef Kerem 25 yaşında ve aşçılık mezunu. Türkiye'nin en iyi aşçılarından birisi olmak isteyen Kerem, iddialı olduğunu her fırsatta belirtiyor.

Kerem yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye'de birçok restorant ve otelde görev almıştır. Farklı ve iddialı tarifleriyle de bunu destekleyen Kerem, değişik sunumlarıyla da hem jüriden hem de izleyiciden tam puan alıyor.

Kendisini sözünde duran ve kimseden korkmayan biri olarak tanınan Kerem, söyleyeceklerini hiç gizlemiyor ve direkt olarak söylüyor.

