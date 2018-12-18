İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? Master Şef birincisi ne kadar para alacak? MasterChef 2018 büyük ödül ne?

MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? Master Şef birincisi ne kadar para alacak? MasterChef 2018 büyük ödül ne?
MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? Master Şef birincisi ne kadar para alacak? MasterChef 2018 büyük ödül ne?

MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para alacak? MasterChef Türkiye'de finale günler kaldı. Herkes MasterChef'te verilecek büyük ödülün değerini araştırmaya başladı. Heyecanla geçen ve ayladır süren sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para alacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para alacak? MasterChef 2018 büyük ödül ne?

MasterChef Türkiye'de büyük ödül heyecanı. Finale günler kala  MasterChef'te verilecek ödül heyecanla araştırılmaya başlandı. Rekabetin eksik olmadığı yarışmada sona gelindi MasterChef'te şampiyon kim olacak? MasterChef'te şampiyonun ödülü ne kadar olacak? MasterChef  birinci ne kadar para alacak? MasterChef 2018 büyük ödül ne? Tüm detaylar burada.... 

MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada hazır. Burcu, Kerem ve Uğur arasından 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan yarışmacı kim olacak? Heycan git gide artıyor. Artık herkes finale gelmişken şampiyon olmak istiyor.

MASTERCHEF'TE ŞAMPİYON KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de Burcu, Kerem ve Uğur ile final haftası başlıyor. bakalım bu üç şef adayından hangisi MasterChef Türkiye'yi kazanacak ve 100.000 TL'yi kapacak. 1 Eylül 2018'de yarışma serüvenine başlayan MasterChef fırtınalar estirdi. Kısa süre içinde ekranları başındaki izleyicileri kendine bağladı. Büyük ilgiyle izlenen MasterChef'te nefesler tutuldu kazanan ismin kim olacağı merak edildi. Aylarca süren maceranın sonunda hayellerine kavuşacak yarışmacı kim olacak? Türkiye'nin MasterChef'i kim olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer aldı. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev aldı.. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer aldı. Eylül'de başlayan yarışma, 18 Aralık'ta sona erecek.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim. Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.