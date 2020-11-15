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MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef’in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak dış çekimlerinden biri Bursa'da gerçekleşti. Program çekimi esnasında çekim yerindeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga - Tıkla İzle

Türkiye'ninen beğenilen yarışmalarından biri olan MasterChef'in bir bölümü Bursa'da çekiliyor. Çekim için MasterChef ekibi, Bursa'nın timsallerinden Tophane Meydanı'nı tercih etti. Prodüksiyon ekibi çekim için sıkı tedbirler alırken, çekim alanında çalıştığını öne süren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Gerginlik büyüyünce kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ayırdı.

Öte yandan, MasterChef yarışmacılarının programda Bursa'ya has yemekler yaptığı öğrenildi.

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