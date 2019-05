'Matematik problemi çözer gibi kahve tarifleri hazırlanıyor'

Miksolojiyi (karıştırma sanatı) odağına alarak kahve reçeteleri geliştiren Olmadık Kahveler Atölyesi'nde, yeni tatlar ortaya çıkarmak için çalışmalar tüm hızla sürerken, özel hazırlanan lezzetleri daha fazla kişiye ulaştırmak için yeni kahve atölyeleri kuruluyor. Yapılan bilgilendirmeye göre Ankara'dan sonra ikinci şube İstanbul Caddebostan'da hizmete alındı.

"Füzyon içecek mutfağı kahve bazlı onlarca tarif geliştiriyor"

3. dalga kahve dükkanlarının aksine asidite ve tatların karışımlar içerisinde çakışmaması için özenle çalıştıklarını belirten Olmadık Kahveler Kurucusu A.Seçkin Canan, “Bir nevi laboratuvar gibi çalışıyoruz. Matematik problemi çözer gibi asit ve şeker oranlarının yer aldığı tablolarla önce kağıt üzerinde geliştiriyor, ardından uygulamaya geçiyoruz. Bu nedenle de her meyve, her baharat ve her özüt kahvelerle bir araya getirilemiyor. Bu durum süt için bile geçerli; doğru tat için 6 farklı süt kullanıyoruz, her süt her kahve çeşidiyle yan yana gelemiyor. Öyle ki, kahvelerle karıştırılan en basit ürünlerin oranlarında dahi ufak bir değişiklik yapıldığında, kahvenin tadı tümüyle bozuluyor” İfadelerini kullandı.

A.Seçkin Canan'ın verdiği bilgilere göre, füzyon mutfak yaklaşımını içeceklere taşıyarak denenmemiş tatlar ortaya koyan Olmadık Kahveler Atölyesi'nin barista ve gastronomi uzmanlarından oluşan ekibi, tahin, salatalık, hindistan cevizi, roka, çilek, mango ve meşe isi gibi değişik tatlarla 29 farklı olmadık kahve ve 16 farklı kahvesiz olağan dışı lezzet sunuyor.