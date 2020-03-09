“Matematik ve fizik teknolojiyle birleşmeli”

Katılımcıları yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerden haberdar ederek onların bu alanlarda çeşitli uygulamalar deneyimlemelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) geniş bir katılımla gerçekleşti. İSTEK Okullarının da katılım gösterdiği zirveye konuşmacı olarak katılan İSTEK Okulları Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü Serkan Aydın, bu tür platformların ve yapılan çalışmaların kendilerini gururlandırdığını ve bu süreçlerin içerisinde yer almalarının da ne kadar doğru bir noktada yer aldıklarını gösterdiğini ifade etti.

“Değişim hızı üç yıla kadar düştü”

Zirvede bilgi paylaşımıyla biz eğitim sektöründe çocukları yetiştirme anlamında yeni beceriler edindiklerini belirten Aydın, “Onlara öğrettiğimiz kadar kendimiz de birçok şeyi öğreniyoruz. Biliyoruz ki artık teknolojiyle birlikte değişim hızı 5-10 yıldan, 3 yıla kadar düştü. Teknoloji bu değişim hızına bizim de adapte olabilmemiz gerekiyor. Bu tarz etkinlikler sayesinde bu adaptasyonu daha hızlı gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Girişimciliği ilkokullara kadar indirgememiz gerek”

Zirvedeki konuşmasında bu sürecin hedefinin eğitimciler ama öznesinin öğrenciler olduğunu kaydeden Aydın konuşmasının çerçevesini şu şekilde özetledi: “Hedefimiz öğrencilerin gelecekte karşılaşacakları durumlarla alakalı öngörülerimizi paylaşmak ve onlarla alakalı nasıl bir aksiyon planı çıkarmalıyız, eğitimciler olarak nasıl bir çizgi izlemeliyiz, nasıl bir vizyona sahip olmalıyız gibi konular üzerine konuşacağım. Gelecekte karşımıza çıkacak sektörlerle başlayacağım, ardından inovasyon kavramı üzerinde durarak ülkemizin kalkınabilmesi için girişimciliğin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu; girişimciliği liseler, üniversiteler, hatta ilkokullara kadar indirgememiz gerektiğinden bahsetmeye çalışacağım. Diğer okullara yaygınlaştırabileceğimiz çalışmaları paylaşmak için bilgilendirmelerde bulunacağım.”

“Teknoloji olmadan bilgiye erişmek çok yavaş”

Teknolojinin artık bir gecede bile değişebildiğine dikkat çeken Serkan Aydın, “Bunu eğitimle entegre bir hale getirmezsek çağın gerisinde kalmış bireyler yetiştirmek durumunda kalacağız. Dolayısıyla geleceğe hükmeden, geleceğe yön veren bireyler yetiştirmek istiyorsak teknolojiyle eğitimin entegrasyonunu sağlamalıyız. Bizim branşımız bilişim teknolojileri olmasına rağmen sadece tek başına kıymetli dememeliyiz. Matematik, fizik, coğrafya da oldukça önemli; bu bilimlerin de teknolojiyle birleşmesi gerekiyor. Çünkü çocukların ilgi alanlarının çeşitliliği buna hâkim olmayı gerektiriyor. Teknolojiyi kullanmadan bilgiye erişmek çok yavaş” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizi amaç değil araç haline getirmemiz lazım”

Serkan Aydın konuşmasında yaptıkları çalışmaların katma değere dönüşebilmesi, çocukların bunu gerçek hayatta kullanabilmesi için çaba sarf ettiklerine dikkat çekti: “Teknolojiyi öğrencilerimiz için amaç değil araç haline getirmeliyiz. Teknolojiyi en efektif nasıl kullanabiliriz, problemin çözümüne ulaşmada en yararlı nasıl kullanabiliriz sorularına odaklanmış durumdayız. Bu yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin gelişimlerini takip edip onların girişimcilik yönünde çaba sarf etmelerini hedefliyoruz.” İSTEK Kemal Atatürk Okulları öğrencileri Sude ve Lara Karaahmet, Bilişim ve Teknoloji Koordinatörümüz Serkan Aydın'ın sunumuna katılarak deneyimlerini paylaştı.

“Lego parçalarından yararlanarak yaptık”

Etkinlikte robotunu tanıtan İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları 5'inci sınıf öğrencisi Dicle Su Alp, robotiğe büyük bir ilgi duyduğunu belirterek, “Robotumuz bir yazıcı. Tamamen lego parçalarından yaralanarak yaptık. ‘Medium' adını verdiğimiz bir motorumuz var. Bu motor sayesinde kalem aşağı ve yukarı kalkabiliyor. Kalemin sağa ve sola da hareket etmesi lazım. Bunun için de altta oynar bir parça olan “palet” adını verdiğimiz bir parçayı kullandık. Bu parçanın da dönmesini sağlayan “large” motorlar var. Bu sayede teknolojik ve daha fonksiyonel bir robot ortaya çıktı” dedi. Yazılımını kendisinin üstlendiğini söyleyen Dicle Su Alp, hocası ve arkadaşlarından da yardım aldığını belirtti.