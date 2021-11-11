Matematik ve fizikte 5. boyut üzerine çalışıyor

Cisimleşme için 4 boyutun yeterli olmadığına değinen Hüseyin Ergün cisimleşmenin 5. boyut ile gerçekleştiğini savundu. Çalışması hakkında bilgi veren Hüseyin Ergül “5. boyut nedir? Bilinen klasik boyutların, uzunluk, yükseklik, genişlik gibi boyutların değişim ve dönüşümü ile cisimleşmeye geçiştir. 5 boyut budur. Yani değişim-dönüşüm ve cisimleşme boyutu. Bilindiği gibi cisimlerin boyutu boyut kümesi içinde yazdığınız zaman y z d. D de 4. boyuttur. Bununla ilgili bilgileri daha önce söylemiştim” dedi.

Beşinci boyutun cisimleşme için önemine değinen Ergül, “Bugün 5. boyutu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bir nokta uzaydaki bir noktadan sonsuz doğru geçer. Bu doğruların, her biri yeni bir boyuta adaydır. Bunlar giderek, çoğalacaktır. Bilindiği gibi cisimler cisimler düzgün cisimler ve düzgün olmayan isimler diye ayrılıyor. Burada vakit kaybetmek istemiyorum. Bunlar bilinen kavramlar. Şimdi bir doğrunun nasıl eğriye dönüştüğünü ile ilgili dönüşümünü açıklayan bir grafik çiziyorum burada. Buradaki matematik değerlere göre y = doğrusu daima bir doğru belirtir. Şurada gördüğümüz gibi. Fakat y=x'in kuvvetini bir arttırdığınız zaman yani2 olduğu zaman buradaki doğru eğriliyor. Bu eğrilmenin karşılığı nedir diye sorduğumuz zaman, bunu sağlayan şey 5. boyuttur. Bir doğrunun eğriliğini saylayan şey 5. boyuttur” dedi.

Ergün 5. boyut ile cisimleşme kavramı üzerinde farklı çalışmalar yapılabileceğine değinerek, “5. boyut aslında cisimleşme kavramında o kadar büyük rol oynuyor ki cisimleşen yani düzgün cisimlerin hacimleri ile ilgili, yüzeyleri ile ilgili, yapısal kütleleri ile ilgili, kavramların ve gerçeklerin ortaya çıkması çok önemli fonksiyonları var” dedi.

Emrah Elmas