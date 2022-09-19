Mateos: 'Karşımızda şampiyonluk için kurulmuş bir takım var'

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, ilk gole kadar maça çok fena başlamadıklarını söyleyerek, “Maçın başında hissettik, Fenerbahçe'nin ne şekilde baskı yapacağını gördük. Özellikle Szalai'nin Efecan'a baskıya gitmesi, ne tarz oyun anlayışına sahip olduklarını gösterdi. Adam adama baskı olacağını gördük. Buraya gelmeden önce her iki opsiyona da çalıştık. Fenerbahçe biraz daha bizi geride bekleseydi, daha kontrollü oynasaydı uzun toplarla oynayacaktık. Sert baskıyla geldiklerinde kısa paslarla klasik futbolumuzu oynayarak baskıdan kurtulmaya çalışacaktık. Gole kadar ve golden sonra iyi şekilde yaptık ama maalesef bizim futbolumuzda bu var. Yediğimiz golün ardından oyuncularım geri kalandaki aksiyonları, sorumluluk alma yetileri hüsrana uğradı. Oyuncular karar almak isterken, verirken korkulu şekilde hareket ettiler ve ardından ikinci golü yedik. Bu kornerden yediğimiz gole çalışmıştık biz. Ama bazen bu tarz şeylere çalışsanız da engel olamıyorsunuz. Devreden önce yediğimiz üçüncü golde bizim için oyunun skorunu tayin etti. İçeriye 2-0 girmiş olsaydık farklı bir enerjiyle sahada olabilirdik. Yediğimiz üçüncü gol orada oyuncuların cesaretini kırdı. Karşımızda şampiyonluk için kurulmuş takım var. Katıldığı her platformda başarılı olan ekip var. Çok net bir şekilde durdurdular bizi. Bugünkü maçtan cebimize pozitif dersleri koyup bir sonraki maçlara net bir şekilde hazırlanmamız lazım” dedi.

Ozan Buğra Koşar - İsmail Yasin Akçın