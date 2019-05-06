Mathletic 2019 matematik yarışması finali yapıldı

Mektebim Okulları tarafından düzenlenen, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığında hayata geçen Mathletic 2019 Matematik Yarışması Finali Beden Matematiği Farkındalık Etabı'nda 65 finalistin mücadelesiyle gerçekleşti. Öğrencilerin, parkurlardaki performansları Türkiye Atletizm Federasyonu'nun tarafsız Profesyonel Hakemleri tarafından ölçülüp uluslararası olimpiyatlarda kullanılan ekipmanlarla değerlendirildi. Gerçekleşen yarışmanın skorları Mektebim Okulları Ölçme ve Değerlendirme Merkezince 13 Nisan tarihinde yapılan Mathletic Teorik Sınav Etabı skorlarıyla birleştirilerek sonuçlandı. Etkinlik, ödül töreninde kazananların açıklanmasıyla son buldu.

Etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Eski İl Milli Eğitim Müdürü ve Eski Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Ömer Balıbey, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve MEB Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Cüneyt Ancin, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, Mektebim Okulları CEO Vekili Banu Gürün ve Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Servet Özkök katıldı.

Mektebim Okulları İş Geliştirme ve Proje Koordinatörü Serdar Şeker etkinlikte yaptığı açıklamada, matematik ve atletizmin bir araya gelmiş olduğu bir yarışma sürecini tamamlamış bulunduklarını söyleyerek, "Çocuklarımızın bedeninde var olan “beden matematiği” demiş olduğumuz bir olgu var. Biz eğitimcilerin ve ebeveynlerin karşılaştığı bir durum vardır. Örneğin çocuk elindeki bir nesneyi ileriye doğru atmak ister. İşlemi tamamlamak için hamlede bulunduğunda elinin ileri doğru savrulduğunu ama nesnenin geri doğru düştüğünü görürüz. Bu aslında çok sık karşılaştığımız bir olay. Aslında bizim çocuklarımızın, kendi bedensel yeteneklerinin farkında olmadığı anlamına geliyor. Aslında beden matematiklerinin farkında değiller. Bu gibi örnekler üzerinde yola çıkarak, bu farkındalığı nasıl oluştururuz diye düşündük ve Mathletic ortaya çıktı. Mathletic'in iki aşaması bulunuyor. Birinci aşaması teorik bir matematik sınavından oluşuyor. Çocukların kendi sınıflarında bulunan matematik konularından hazırlanan bir sınava girmiyorlar. Daha çok algoritmik düşünebilme ve aynı zamanda çocukların problem durumlarına çözümler üretebilmelerini içeren bir sınavdı. Teorik sınavda 8 bin öğrenci ter döktü. 19 ilde ve 43 tane sınav merkezimizde gerçekleşti" dedi.

“Çocukları birbiriyle değil, kendileriyle yarıştırıyoruz”

Kendi kategorilerinde ulusal sıralamanın ilk 12'sinde bulunan öğrencileri finale davet ettiklerini belirten Şeker, "Çocuklar bugün İstanbul'da bu finallerde yarıştılar. Bu yarışmaya Diyarbakır, Adana, Antalya, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Afyon ve Manisa gibi şehirlerimizden öğrenciler katıldı. Hem kendi aralarında kaynaştılar hem de çok eğlendiler. Burada bizim 4 tane parkurumuz bulunuyor. Sırasıyla sürat koşusu, kumda uzun atlama, roket atma ve gülle atma şeklinde parkurlarımız bulunuyor. Çocuklarımızı bireysel olarak yarıştırdık. Çocukları birbiriyle değil, kendileriyle yarıştırıyoruz. Her çocuk parkurun başına geldiği zaman görevini öğrendi. Örneğin 60 metrelik bir parkurda çocuklara '60 metreyi kaç saniyede koşarsın?' sorusu soruluyor. Tahmin ettiği skor ile yaptığı skor birbirine ne kadar yakınsa o kadar yüksek puan alıyor. Bugün elde ettikleri puanları 13 Nisan'da gerçekleştirmiş olduğumuz teorik sınav sonuçlarıyla birleştirip, bir derece oluşturduk" şeklinde konuştu.

Şeker sözlerini şöyle tamamladı: “Sadece Türkiye'de değil, bütün dünya ülkelerinde bir nebze de olsa böyledir. Ama ülkemizde daha sık görüyoruz. Üniversiteye hazırlanan ama hala ne olmak istediğini bilmeyen öğrenciler var. Bunun büyük bir ölçüde bedensel yeteneklerinin farkında olmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun gibi yarışmaların hayatımıza girmesi ve çocuklarımızın kendi beden yeteneklerini görebilmelerini, onları daha çok net yapacak ve kısa süre içerisinde ne olmak istediklerine karar vereceklerdir”.

Finale kalan bütün çocuklara ödül verdiklerinin de altını çizen Şeker, “Mathletic yarışması İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığının bir yarışmasıdır. Aynı zamanda da Türkiye Atletizm Federasyonunun bir yarışmasıdır” ifadelerini kullandı.

Fırat Aksoy - İsmail Coşkun