İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Osmaniye’de bir apartmanın bodrum katından 3 adet matkap çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi 9040 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katından 3 adet matkap çalındı. Matkapların çalındığını fark eden matkap sahibi durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı apartmana intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde apartman girişinde bulunan güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntüleri izleyen ekipler matkapları çalan hırsızlık şüphelisi şahsın H.Y. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda H.Y. ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Selçuk Kaya
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.