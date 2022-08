Matteo Ricci: 'Karagümrük taraftarının güçlü bir topluluk olduğunu biliyorum'

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Ricci, Türkiye ve Türk futbolu hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sözlerine Süper Lig'de forma giyme kararında Andrea Pirlo'nun büyük rol oynadığını söyleyerek başlayan Matteo Ricci, “Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. İtalya ile karşılaştırdığımızda tabiki farklılıklar var. Burada yemekler biraz farklı, dil benim için biraz zor ama burada olmak güzel. Buraya gelmemde Pirlo'nun etkisi çok önemli. Kendisi Serie A'nın ve Dünya tarihinin en büyük orta sahalarından bir tanesi. Onunla çalışmak ve burada geçirdiğimiz zamanda kendisinden bir şeyler öğrenmek benim için onur verici bir durum" açıklamasını yaptı.

"Türkiye ve İtalya arasında bağlar çok yüksek"

Futbol yapısı bakımdan Türkiye ve İtalya'nın benzer değerlere sahip olduğunu dile getiren Ricci, "Türkiye Süper Lig'i son yıllarda gelişen bir yapıya sahip. Bildiğiniz gibi Türkiye ve İtalya arasında bağlar da çok yüksek. Özellikle son yıllarda burada oynamak için çok fazla oyuncu geliyor. Mertens gibi kendini dünya futboluna kabul ettirmiş futbolcuların da burayı tercih etmesi benim içinde oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

"Bu durum hem İtalya hem de Türkiye adına olumlu bir gelişme"

İki ülke arasında futbolun benzer yapıda değişim gösterdiğini söyleyen Ricci, "İtalya'da da futbol değişiyor artık. Orada da katı defansif futbolun yerine küçük büyük tüm takımlar pozitif futbola evrilmeye çalışıyor. Burada geçirdiğim süreçte de gördüğüm şey o aslında. Türkiye'de de topu yerden oynamaya çalışan takımlar daha çok. Evrensel olarak bu değişim güzel. Benim gibi bir orta saha oyuncusu için de daha elverişli bir ortamın oluşması demek bu aynı zamanda. Türkiye liginde hücum hattında oynayan oyuncular genellikle hızlı ve akışkan bir hücum anlayışına sahip. Bu durum benim gibi orta saha oyuncularının da daha fazla asist yapabilmesi anlamına geliyor. Bu da futbolun seyir zevkinin yükselmesini sağlıyor. Bu durum hem İtalya hem de Türkiye adına olumlu bir gelişme diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Burada çok fazla İtalyan var"

Takımdaki diğer İtalyan futbolcuların yardımıyla adaptasyon sürecini kolayca geçirdiğini ifade eden Ricci, “Karagümrük'te yeniyim ama sıcak bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Burada çok fazla İtalyan var. Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Fabio Borini ile sürekli beraberiz. Ayrıca Ebrima Colley ile İtalya'dan da tanıştığımız için burada birlikte olmamız ikimiz adına da iyi oldu. Takımdaki tüm arkadaşlarım adaptasyon sürecinde yanımda olduğu için şanslı olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

“Karagümrük taraftarının güçlü bir topluluk olduğunu biliyorum”

Takımın kendine ait stadyum ve antrenman sahasının olmamasının dezavantaj olduğunu fakat her koşulda savaşmaya devam edeceklerini aktaran İtalyan orta saha, "Fatih Karagümrük taraftarının her koşulda bizim yanımızda olduğunu ve güçlü bir topluluk olduğunu biliyorum. Gördüğüm kadarıyla her koşulda desteklerinin esirgemediler. Tabiki Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyor olmamız bazı koşullarda bize dezavantaj sağlıyor, bunun farkındayız. Ama biz onlar için ve kulüp için sahaya çıkıyoruz. Sonuna kadar da bu savaşımızı devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Francesco Totti ve De Rossi futbolcu olarak rol modelim"

Futbolcu olarak kendisinde iz bırakan en iyi İtalyan oyuncuların sorulması üzerine Ricci, "Buradayım ve Dünya futboluna damga vurmuş bir teknik adam ile çalışma şansını yakalamış durumdayım. Andrea Pirlo futbol kariyeri boyunca birçok futbolseverin gönlünde taht kurmuştur. Bence de kendisi İtalya'nın simge isimlerinden. Ama ben İtalya'da Roma taraftarıyım. Francesco Totti ve De Rossi futbolcu olarak rol modelim diyebilirim" yanıtını verdi.

"İkiz kardeşim ile Spezia'da şampiyonluk yaşadık"

Matteo Ricci, kardeşi Federico Ricci ile ilgili yöneltilen soruya ise şu cevabı verdi:

"Kardeşim ile Roma altyapısında beraber oynadık. Daha sonra Serie B'de Spezia'da beraber oynadık ve orada birlikte şampiyonluk yaşadık. Bu bizim kariyerimizde iki kardeş olarak unutamadığımız çok özel bir anı olarak yer aldı. Kendisi ile her gün telefonla konuşuyoruz, ilerleyen günlerde Türkiye'ye yanıma gelecek. Burayı görüp kendisi kariyeri adına karar verecek. Kendisi kariyerine Türkiye'de devam etmek isterse bu onun bileceği bir durum. Burada bir şans tanınırsa memnuniyetle karşılayacağını düşünüyorum."

Yunus Kılıç - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu